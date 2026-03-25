Жители Луховиц активно участвуют в программе «Готов к труду и обороне»

Жители Луховиц могут пройти тестирование на базе спортивного центра «Луховицы», расположенного в поселке Красная Пойма на улице Лесной, 4а. Комплекс ГТО включает 18 ступеней, разработанных с учетом возрастных особенностей — от детей 6–7 лет до людей старше 70 лет. Каждая ступень содержит упражнения на выносливость, гибкость, скорость и координацию. Часть дисциплин обязательна, а часть остается на выбор участника.

Полный перечень нормативов доступен на официальном сайте ГТО. Результаты действительны в рамках одной возрастной ступени, а при переходе на следующую завоеванный знак необходимо подтверждать заново.

Записаться на сдачу нормативов можно через портал «Госуслуги» или по телефону спортивного центра: 8-(496)-63-9-11-47. Перед началом тестирования требуется получить медицинский допуск.

В администрации округа подчеркивают, что все поступившие от жителей вопросы решаются оперативно.