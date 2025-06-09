Жители Лосино-Петровского приняли участие в Спартакиаде пенсионеров

Представители проекта «Активное долголетие» из городского округа Лосино-Петровский приняли участие в IX Спартакиаде пенсионеров Московской области. Она состоялась в городе Коломна на базе Конькобежного центра — одного из крупнейших спортивных объектов Подмосковья.
В мероприятии приняли участие более 400 спортсменов старшего поколения из разных муниципалитетов региона, объединенных стремлением к здоровому образу жизни и активному долголетию. В программу спартакиады вошли дисциплины, адаптированные для пожилых людей: лёгкая атлетика, плавание, настольный теннис, дартс, шахматы и стрельба.
Команда Лосино-Петровского показала достойные результаты, продемонстрировав не только физическую подготовку и выносливость, но и крепкий командный дух.
На протяжении всего мероприятия царила атмосфера дружбы и взаимной поддержки — участники обменивались опытом, делились секретами долголетия и наслаждались общением.
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