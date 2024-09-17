Жители Лобни собрали в День города более 2 тонн гумпомощи бойцам СВО
Жители Лобни на праздновании Дня города собрали более двух тонн гуманитарной помощи для военнослужащих специальной военной операции. В акции участвовали сотрудники организаций и учреждений города, работники школ и детских садов.
Собранный гуманитарный груз доставили в Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Волонтеры рассортируют вещи: часть отправят в зону СВО, а часть доставят в Курск.
Добровольцы принесли в пункт сбора продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, канцелярские товары, вещи для детей, генераторы, бензопилы, инструменты.
Специалисты администрации округа также передали партию гуманитарной помощи.
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