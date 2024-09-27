Жители Лобни смогут привиться от гриппа в парке 28 сентября

Выездная вакцинация состоится в субботу, 28 сентября, в Лобне. Медики будут ждать всех желающих в Центральном парке культуры и отдыха.

Специалисты Лобненской больницы будут прививать горожан от гриппа В и двух видов гриппа А препаратом «Совигрипп», а также от пневмококковой инфекции вакциной «Превенар».

Кроме того, в пункте вакцинации можно будет пройти диспансеризацию, сделать электрокардиограмму и сдать кровь на общий и биохимический анализ. В случае необходимости медицинский работник направит пациента в поликлинику, чтобы пройти более полное обследование.

Пункт будет открыт с 9:00 до 14:00 и расположится напротив центральной сцены парка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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