Жители Лобни приняли участие в областном семейном форуме

Форум молодых семей прошел в Московской области. Среди участников была семья Купреенко из Лобни.

Такое мероприятие провели в Подмосковье впервые. Его организовало правительство Московской области и Министерство информации и молодежной политики региона.

Участниками стали 300 активистов из нескольких муниципалитетов. Для них состоялись установочные сессии, мастер-классы, лекции и семинары по психологии, педагогике и семейным отношениям.

Дети могли посетить интерактивные зоны. Активности в них проводили волонтеры «Движения Первых».

Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль волонтерских организаций прошел в Лобне. В его рамках в Центральном парке состоялись два концерта, показ спектакля, мастер-классы и акция. Также работали фотозона и тематическая информационная аллея, на которой можно было узнать о направлениях добровольчества.