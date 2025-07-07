Фестиваль волонтерских организаций прошел в Лобне

Мероприятие «Ангелы наших дней» организовали в Лобне. Участниками стали свыше 15 благотворительных и добровольческих организаций округа.

К примеру, в фестивале поучаствовали активисты сообщества «Путь женщин», группы «Свечной блиндажик», а также благотворительных фондов «Мамы мира», «Круг» и просто жители города. Присоединилась и глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Площадкой выбрали Центральный парк. Здесь разместили информационные стенды, посвященные направлениям добровольческой работы. Это помощь бездомным животным, экопроекты, психологическая поддержка, развитие молодежных инициатив и другие.

Перед гостями выступили артисты театра «Камерная сцена». Также на сцене исполнили песни советских композиторов.

Кроме того, все желающие могли поучаствовать в мастер-классах. А сотрудники Центральной библиотеки провели акцию, где жители написали письма бойцам на передовую.

«Уверена, что этот фестиваль вдохновит многих на добрые дела, поможет объединить усилия тех, кто стремится сделать мир лучше и оставит добрый след в сердцах каждого из нас», — сказала Анна Кротова.