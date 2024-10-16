Жители Лобни примут участие во всероссийской акции по сбору макулатуры

Стартовала всероссийская акция по сбору макулатуры в поддержку национального проекта «Экология», инициированного президентом Владимиром Путиным. Мероприятие проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» и направлено на массовый сбор и переработку бумажных отходов.

Целью масштабного эко-проекта является сокращение излишнего потребления бумаги, создание эффективной системы ее переработки и формирование экологической культуры среди населения. Акция получила название «БумБатл» и представляет собой соревнование по количеству собранной макулатуры, где участники могут побороться за первенство как в командном, так и в индивидуальном зачете.

Особенностью текущего года является введение отдельной номинации для семей, что связано с проведением Года семьи в России. Это позволяет участвовать в акции всей семьей, объединяя усилия для достижения общей цели.

Сдать бумагу можно в детских садах, школах, офисах компаний-участников и специализированных пунктах приема. Каждый участник акции гарантированно получит подарок, что делает участие в проекте не только полезным для экологии, но и приятным для всех участников.

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