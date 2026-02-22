Жители Люберец вышли на снежный субботник

21 февраля в городском округе Люберцы прошел снежный субботник, в котором приняли участие глава муниципалитета Владимир Волков, представители управляющих компаний, общественники, молодежь, депутаты и активные жители. Работы прошли в жилом комплексе «Жулебино парк».

Владимир Волков поблагодарил всех, кто вышел на уборку: «С командой, партийцами „Единой России“ и жителями работали в ЖК „Жулебино парк“. Спасибо всем, кто сегодня вышел во дворы и помог коммунальщикам быстрее справиться с последствиями циклона, который принес нам очередной рекорд по выпавшим осадкам!»

Председатель Совета депутатов Люберец Петр Ульянов вместе с коллегами также присоединился к очистке дворов. Он отметил, что службы ЖКХ обеспечили участников инвентарем, погода порадовала комфортными условиями, а дружная компания единомышленников подарила отличное настроение.

Коммунальные службы городского округа Люберцы продолжают работать в режиме повышенной готовности и ликвидировать последствия сильного снегопада.