Жители Люберец выбрали название для нового моста в Малаховке

Новый мост через реку Македонку в поселке Малаховка получил название «Телешовский мост». Такое решение поддержало большинство участников общественного голосования, проведенного в городском округе Люберцы.

Вопрос о наименовании объекта рассмотрели на заседании Общественной палаты округа. Перед этим краеведы изучили архивные документы и предложили увековечить память семьи Телешовых, сыгравшей значительную роль в развитии Малаховки в конце XIX — начале XX века.

«Мы называем не для себя, а для будущих поколений. А значит, в основе решения должны лежать исторические факты», — отметил председатель Общественной палаты округа Андрей Шестаков.

История Малаховки тесно связана с именем Николая Дмитриевича Телешова и его семьи. При их участии в поселке появились школа и больница, проходили встречи представителей творческой интеллигенции, развивалась благотворительная деятельность. Одно из сохранившихся зданий бывшей усадьбы сегодня восстанавливает коллектив Московской государственной академии физической культуры.

«Семья Телешовых внесла значительный вклад в развитие благотворительности, здравоохранения и образования в нашем регионе. Телешовы и их единомышленники были организаторами Малаховской гимназии, во время Первой мировой войны семья открыла лазарет. Примерно в те же годы супруга Телешова стала организатором Быковской земской больницы. Они более чем заслужили, чтобы память о них была увековечена в топонимике поселка», — отметила заведующая научно-просветительской службой Музея истории и культуры Малаховки Дарья Давыдова.

Рабочее движение по новому мосту через реку Македонку открыли в начале августа 2026 года. Теперь объект получил официальное название, связанное с историей поселка.