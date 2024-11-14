Жители Люберец отправили в зону СВО более 3 тонн гумпомощи в октябре

За октябрь представители партии «Единая Россия» собрали для бойцов специальной военной операции более трех тонн гуманитарного груза. Партии были сформированы и переданы на фронт.

Глава городского округа Владимир Волков рассказал, что в сборе гуманитарной помощи участвовали активисты «Молодой Гвардии Единой России», депутаты, общественные организации и неравнодушные жители Люберец. Руководитель муниципалитета поблагодарил всех, кто оказывает поддержку участникам СВО.

С начала проведения специальной военной операции местное отделении «Единой России» собрало более 150 тонн продуктов, медикаментов, питьевой воды, одежды и средств личной гигиены и других необходимых на фронте вещей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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