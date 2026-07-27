Жители Люберец стали лидерами Подмосковья по количеству знаков ГТО

В Московской области подвели итоги II квартала по реализации программы всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». За полугодие 1 102 жителя округа выполнили нормативы на знаки отличия.

Муниципалитет занял первое место в регионе по количеству полученных знаков. Всего в Подмосковье во II квартале присвоено 14 653 знака отличия.

Наличие знака позволяет абитуриентам получать дополнительные баллы при поступлении в вузы. С 1 января 2025 года можно оформить налоговый вычет за выполнение нормативов — 18 тысяч рублей за налоговый период. Спортивные мероприятия комплекса проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России».

Глава округа Владимир Волков отметил, что в Люберцах выстроена системная работа по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне», которая охватывает все возрастные группы. В округе реализуются проекты «В школу с ГТО», «В вуз с ГТО», «Всей семьей с ГТО». Округ впервые вошел в тройку сильнейших в начале года и продолжает уверенно сохранять лидерство.

На территории работают два центра тестирования — в Люберцах и Дзержинском. Чтобы выполнить нормативы, нужно зарегистрироваться на сайте, получить медицинскую справку и записаться по телефону: 8 (916) 606-45-73 или по почте gtolubertsy@yandex.ru. В день выполнения нормативов при себе необходимо иметь справку и документ, удостоверяющий личность.