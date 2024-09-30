Жители Люберец смогут задать вопросы главе округа на встрече 1 октября

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проведет выездную встречу с жителями. Мероприятие состоится в Люберецкой картинной галерее 1 октября.
Горожане смогут обратиться с интересующими их вопросами не только к руководителю муниципалитета. На встрече будут присутствовать представители «Мособлгаза», ресурсоснабжающих и управляющих компаний, Центральной диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства.
Центральной темой станет подготовка к отопительному периоду и услуги газоснабжения. Владимир Волков пригласил на собрание всех желающих. Оно начнется в 18:00 и будет проходить по адресу: Звуковая улица, дом № 3.