Жители Люберец смогут задать вопросы главе округа на встрече 1 октября

Горожане смогут обратиться с интересующими их вопросами не только к руководителю муниципалитета. На встрече будут присутствовать представители «Мособлгаза», ресурсоснабжающих и управляющих компаний, Центральной диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства.

Центральной темой станет подготовка к отопительному периоду и услуги газоснабжения. Владимир Волков пригласил на собрание всех желающих. Оно начнется в 18:00 и будет проходить по адресу: Звуковая улица, дом № 3.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».