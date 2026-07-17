Жители Люберец смогут выбрать депутатов Госдумы и Мособлдумы с 18 по 20 сентября

В городском округе Люберцы и по всей Московской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Голосование состоится с 18 по 20 сентября. Организаторы подготовили несколько способов участия — от традиционного до полностью цифрового.

Самый привычный вариант остается доступным: если в дни голосования вы будете дома, просто приходите на свой участок, берите бюллетень и голосуйте.

Но что делать, если вы будете находиться не по месту прописки, а в командировке или в гостях в другом районе? Тут пригодится система «Мобильный избиратель». Нужно заранее написать заявление и указать участок, где вам будет удобно проголосовать.

Подать такое заявление можно с 3 августа по 14 сентября: * через портал «Госуслуги»; * в любом МФЦ; * лично в территориальной избирательной комиссии (Люберцы, Октябрьский проспект, 190, 3‑й этаж, кабинет 338). Прием: по будням с 16:00 до 20:00, по выходным — с 10:00 до 14:00; * прямо на своем участке, если есть уважительная причина.

Для тех, кто предпочитает цифровые технологии, есть дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Отдать свой голос можно со смартфона или компьютера. Чтобы участвовать в ДЭГ, нужно подать заявление в те же сроки, с 3 августа по 14 сентября, на портале «Госуслуги».

Жители Люберец, которым трудно добраться до участка, смогут проголосовать на дому. Это касается маломобильных граждан, их опекунов, а также молодых мам с маленькими детьми. Достаточно позвонить в свою участковую или территориальную комиссию и выразить желание проголосовать на дому. В любой из трех дней голосования к вам приедет член комиссии с переносным ящиком и бюллетенем.

Всего в Люберцах откроют 198 избирательных участков — так что ближайший почти наверняка будет рядом с домом.