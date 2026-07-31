Жители Люберец смогут проверить здоровье на акции в Центральном парке 1 августа

1 августа у главного входа в Центральный парк Люберец со стороны Октябрьского проспекта развернется мобильный медицинский пункт. Выездная бригада врачей приглашает жителей совместить прогулку и пройти базовое обследование — без записи и очередей.

Как сообщили в региональном Минздраве, весь осмотр займет не более 20 минут. В программе опрос для оценки рисков, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ и экспресс-анализ крови.

Мужчинам в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет предложат сдать кровь на ПСА для раннего выявления патологий предстательной железы. Результаты всех исследований поступят в личный кабинет на портале «Госуслуги».

При обнаружении отклонений сотрудники поликлиники свяжутся с пациентом, определят группу здоровья и дадут рекомендации. Тем, кто не проходил флюорографию или маммографию в течение года, помогут записаться на удобное время.

Заведующая поликлиникой № 8 Виктория Седова напомнила, что диспансеризация позволяет выявить гипертонию, диабет и онкологию на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Анализ крови сдают не ранее чем через два часа после еды — лучше прийти натощак. Прием продлится с 10:00 до 13:00.