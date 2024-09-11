Занятия по базовой военной подготовке проведут в Люберцах

Жители Люберец смогут посетить бесплатные курсы базовой военной подготовки. Занятия будут проводиться на полигоне «Марусино» для детей и взрослых.

Курсы базовой военной подготовки «Мобрезерв» смогут пройти дети в возрасте от 14 лет и взрослые в возрасте от 18 лет и старше.

«Занятия будет проводить ветеран СВО, кавалер ордена Мужества. Блок занятий будет включать в себя основы тактико-специальной подготовки, медицины, инженерно-саперной подготовки. На регулярной основе будут проходить бесплатные мастер-классы по основам тактической и медицинской подготовки», — рассказал координатор по развитию Центра военно-тактических игр «Берсерк», рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян.

Первое занятие пройдет 14 сентября. Регистрация ведется в мессенджерах по телефонам: +7 (917) 552-99-03 и +7 (916) 445-54-17.

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