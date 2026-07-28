Жители Люберец смогут бесплатно пройти диспансеризацию 1 и 15 августа

Жителей Люберец, особенно представителей старшего поколения, приглашают пройти диспансеризацию. Врачи отмечают, что лето считается наиболее удобным временем для профилактического обследования благодаря хорошей погоде и отсутствию сезонного роста вирусных заболеваний.

По итогам прошлого года у пациентов чаще стали выявлять избыточный вес и ожирение, что особенно опасно для пожилых людей из-за повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с суставами.

«В первый этап диспансеризации входит все, что важно для людей старшего возраста: анализы крови на сахар и холестерин, ЭКГ, проверка глазного давления, а также онкоскрининг: флюорография, маммография и забор мазка на онкоцитологию для женщин, анализы крови ПСА для мужчин в 45, 50, 55, 60 лет и в 64 года, плюс можно сдать анализ кала на скрытую кровь», — отметил терапевт поликлиники № 13 Люберецкой больницы Юлия Филиппова.

Профилактические осмотры проходят по будням, а также дважды в месяц по субботам. В августе единые дни диспансеризации запланированы на 1 и 15 августа.

Запись на обследование проводят с 9:00 до 11:00. Пациентам рекомендуют приходить натощак и иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.