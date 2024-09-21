Жители Люберец примут участие в конкурсе пирогов 29 сентября

Все желающие смогут побороться в конкурсе любителей выпечки «Пирог по-люберецки». Мероприятие приурочили ко Дню пожилого человека, оно пройдет 29 сентября.

Люберецкое сообщество «Школа абсолютно неравнодушных семей» организует кулинарный конкурс «Пирог по-люберецки». В нем может принять участие любой желающий. Для этого необходимо испечь свой вариант пирога по-люберецки. Жюри оценит эстетичность блюда, его вкусовые качества и креативность автора.

Спонсоры мероприятия подготовили ценный подарок для победителя.

Кулинарное мероприятие состоится 29 сентября. Все участники должны заполнить заявку по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».