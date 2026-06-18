Жители Люберец передали помощь в приют для животных

В Люберцах организовали сбор корма и продуктов для собак и кошек, которые находятся в домашнем приюте в Малаховке. К акции присоединились местные жители и учащиеся гимназии № 46, передав крупы, консервы и готовые корма.

В городском округе Люберцы прошла инициатива по поддержке животных, оставшихся без хозяев. Собранные продукты и корма направили в домашний приют, где содержатся 36 кошек и собак. Организацию сбора поддержали волонтеры и представители общественных проектов.

К участию подключились школьники гимназии № 46. Они приносили сухие и влажные корма, крупы и консервы для животных. Все собранное передали волонтерам, которые доставили помощь в приют.

«Школьники собрали крупы, сухие и влажные корма, а также консервы для кошек и собак. Собранную помощь волонтеры доставили в домашний приют, где сегодня содержатся 36 животных», — рассказала муниципальный координатор проекта «Защита животного мира» Мария Калугина.

В передаче помощи также участвовал депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Илья Яковец. Он отметил роль молодежи в подобных инициативах и подчеркнул значение участия школьников.

«Особенно важно, что в таких инициативах участвует молодежь — это воспитывает ответственное отношение к животным и показывает, как даже небольшая помощь может принести реальную пользу», — сказал он.

Сбор помощи для бездомных животных продолжается в Люберцах по адресу: улица Кирова, дом 22. Уточнить информацию можно по телефону 8(495)503-55-36.