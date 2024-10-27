Жители Люберец передали еще около 500 килограммов гумпомощи в зону СВО

Группа волонтеров из Люберец собрала гуманитарную помощь и отправила ее военнослужащим в зону СВО. Сбор прошел в рамках акции «Посылка солдату».

Участие в акции приняли активисты отделения «Союза женщин России» в Люберцах, представители «Единой России» и школьники. Всего удалось собрать около 500 килограммов гуманитарной помощи. Посылку отправили бойцам 45-й отдельной гвардейской бригады.

«В акции „Посылка солдату“ приняли участие восемь учебных заведений, а также депутаты округа, фабрика „Пехорский текстиль“ и активисты МГЕР. Общими усилиями смогли собрать, укомплектовать порядка 500 килограммов гуманитарной помощи. В нее вошли продукты долгого хранения, медикаменты и одежда», — сказала председатель местного Совета сторонников, депутат округа Елена Верховых.

Напомним, что помочь военнослужащим можно в местном отделении партии «Единая Россия» и в Центре поддержки участников СВО и их семей.

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