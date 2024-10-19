Жители Люберец передали более 150 тонн гумпомощи в зону СВО и новые регионы

Активисты отделения партии «Единая Россия» в Люберцах собрали и доставили в зону спецоперации более 150 тонн гуманитарной помощи. В посылки входят не только продукты и товары первой необходимости, но и спецоборудование.

В зону СВО и новые регионы волонтеры Люберец отправляли допобмундирование, средства личной гигиены, продукты питания, одежду, медикаменты, детское питание и питьевую воду.

«Люберчане поддерживали и продолжают поддерживать бойцов и жителей новых регионов. Благодарю каждого за посильный вклад в нашу Победу», — сказал глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков.

Напомним, что собирать гумпомощь продолжают в местном отделении партии «Единая Россия» и в Центре поддержки участников СВО.

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