Жители Люберец до 12 июня смогут проголосовать за территории для благоустройства

В городском округе Люберцы продолжается голосование за территории, которые будут благоустраивать в 2026 году. До завершения голосования осталось три недели, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

На платформе «Госуслуги» проходит отбор объектов для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», являющейся частью национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2026 год.

Жители Люберец могут выбрать одно из шести предложенных мест: Красковский карьер, сквер «Аллея Мира», набережную Кореневского пруда, сквер Победы в Малаховке, береговую линию пруда Шевченко или Каштановую аллею в Октябрьском.

Глава Люберец напомнил, что проголосовать можно до 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также через планшеты у волонтеров.