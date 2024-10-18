Жители Ленинского округа сдали на акции 18 литров донорской крови за день

Традиционная акция «День донора» прошла во дворце спорта «Видное». В ее рамках удалось собрать 18 литров донорской крови и ее компонентов.

В мероприятии приняли участие 40 доноров. Стать им мог любой житель муниципалитета старше 18 лет и имеющий постоянную регистрацию в Москве или Московской области. Врачи измерили участникам акции давление и уровень гемоглобина, а также установили, какая у них группа крови.

Заместителя главы округа Татьяна Квасникова рассказала, что помощь неравнодушных жителей неоценима. Одни из них постоянные участники донорских акций, другие пришли в первый раз. «Сдать кровь — это не только благородный поступок, но и возможность подарить надежду тем, кто в ней нуждается», — отметила Татьяна Квасникова.

Всего с начала 2024 года жители Ленинского округа сдали более 200 литров крови.

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