Около 350 жителей Ленинского округа отметили День России на Красной площади

Около 350 человек из Ленинского городского округа посетили главный праздничный концерт страны, который прошел на Красной площади в Москве накануне Дня России. Также детский танцевальный коллектив муниципалитета выступил на одной сцене со звездами российской эстрады.

В общей сложности на концерте в центре Москвы присутствовали около 350 человек из Ленинского округа — представители общественных организаций, сотрудники муниципальных учреждений и активные жители. Делегация прибыла в столицу на специально организованных автобусах.

«Наших воспитанников уже не первый раз приглашают на мероприятия федерального уровня, где они участвуют в качестве хореографического сопровождения номеров известных артистов. На концерте в честь Дня России ребята из Ленинского округа вышли на главную сцену страны вместе с Николаем Басковым, который исполнил песню „Русский вальс“. Выступление транслировалось по телеканалу „Россия 1“. Это огромная честь и важное событие для всей нашей команды», — сказал руководитель танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» Игоря Турукина.