Жители Красногорска смогут проголосовать за очистку пруда в деревне Нефедьево

В Московской области проходит голосование в рамках программы «100 прудов и озер». Набравшие наибольшее количество голосов водоемы в 2026 году будут очищены. Жители городского округа Красногорск могут проголосовать за озеро на реке Грязева, расположенное в деревне Нефедево.

Ранее озеро было излюбленным местом летнего отдыха местных жителей, теперь же берега озера заросли, а вода «цветет» в теплую погоду.

Напомним, голосование стартовало 10 ноября и продлится ровно месяц – до 10 декабря. За первую неделю свои голоса за очистку озера в деревне Нефедьево отдали более 50 человек. Всего в голосовании на портале «Добродел» приняли участие более 17 тысяч человек со всех уголков Московской области.

Проголосовать за очистку озера на реке Грязева можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.