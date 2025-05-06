Жители Красногорска повесили полотнище с символикой Победы размером в 7 этажей

В Красногорске у дома № 18а на улице Народного Ополчения состоялось ежегодное праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Уже седьмой год подряд местные жители собираются вместе, чтобы почтить память защитников Родины и отпраздновать великий праздник.

В честь 80-летия Победы звучали военные песни и стихи, а также выступал творческий коллектив «Дружба». Участники мероприятия почтили память погибших героев минутой молчания, держа в руках фотографии своих близких — участников войны.

Особое внимание привлекла огромная растяжка с символикой Победы, развешенная на фасаде дома и охватывающая семь этажей.

«У нас живет бабушка, Галина Леонтьевна Мичкина, участница трудового фронта. Это история и всей нашей страны. Есть три женщины, дети войны. Их воспоминания — свидетельство тех испытаний, которые им пришлось пройти в детские годы. Как можно забыть о таких людях? Они среди нас, это наши соседи», — рассказала активная жительница и инициатор мероприятия Галина Шпакова.

Концертная программа состояла из двух частей: первая была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, вторая — современным героям, участникам специальной военной операции.