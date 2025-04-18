Жители Коломны смогут написать «Диктант Победы» на 30 площадках

Всероссийский проект «Диктант Победы» пройдет в Коломне и Озерах. Жители округа смогут присоединиться к ежегодной акции.

Мероприятие состоится 25 апреля в 12:00. В этом году диктант приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Победы.

Стать участником может каждый желающий старше 12 лет. Написать диктант можно будет онлайн на сайте акции или на одной из 30 площадок в Коломне и Озерах.

«„Диктант Победы“ — это шанс почувствовать связь поколений, погрузившись в историю своей Родины. Узнать больше о событиях Великой Отечественной, вспомнить имена героев, чьи подвиги навечно вписаны в летопись Великой Победы. Это не формальная проверка знаний, а стремление сохранить историческую правду о мужестве и стойкости нашего народа», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Также глава муниципалитета добавил, что накануне шести участникам Великой Отечественной войны, живущим в округе, он вручил удостоверения о присвоении звания «Почетный гражданин».