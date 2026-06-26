Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-сервисе по поиску мест для пикника

Жители и гости Московской области могут легко спланировать отдых на природе благодаря онлайн-платформе «Пикник в Подмосковье». Как сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона, сервис позволяет быстро выбрать и забронировать подходящее место для пикника.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на его страницу. Там можно выбрать беседку с мангалом или открытую мангальную зону в ближайшем парке или лесничестве. После выбора локации и брони удобной даты система проложит маршрут до места назначения, что позволит заранее рассчитать время в пути.

При выезде с места отдыха важно забрать мусор с собой. Это поможет сохранить живописные места Подмосковья и сделать следующий пикник не менее приятным.