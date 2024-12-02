Праздники открытия зимнего сезона прошли в трех парках в Химках

Праздничные гуляния провели в Химках в первый день зимы. Веселую программу организовали в главных местах отдыха: в парках Толстого, «Дубки» и Величко.

Яркое шоу Снегурочек открыло праздник в парке Толстого. Жители и гости округа весело провели время: пели песни, водили хороводы и участвовали в интерактивной программе «Духи дивного леса». Новогодняя ярмарка ломилась от изделий мастеров городского округа. Здесь можно было приобрести необычные сувениры и украшения из гипса, бисера и пряжи. Завершился праздник угощениями: согревающими напитками и сладостями.

Самым долгожданным событием стало открытие почты Деда Мороза. Она развернулась в выставочном комплексе «Артишок». Написать письмо зимнему волшебнику смогут все желающие до 25 декабря. Специальные ящики установили также в парках «Дубки», Величко, «Экоберег», «Подрезково» и в терминалах аэропорта Шереметьево. Конверты с желаниями отправятся прямиком в Великий Устюг.

Праздничную программу приурочили к старту губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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