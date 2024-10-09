Лекцию об истории создания ОМОНа провели для учеников спортшколы в Химках

Открытый урок о специфике работы отряда мобильного особого назначения провели в спортивной школе «Виктория» в Химках. Встречу приурочили к профессиональному празднику служащих.

Лекцию провели полковник запаса, ветеран боевых действий Юрий Карпунов и ветеран авиации, летчик-испытатель Аркадий Газарян. Жителям поведали историю формирования ведомства и его роли в системе правопорядка. Также выступающие отметили заслуги служащих в зонах проведения специальной военной операции.

«ОМОН — это элита полиции, которая стоит на страже нашего спокойствия и безопасности. Эти отважные люди борются с преступностью и терроризмом», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Открытый урок стал частью масштабного патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Он направлен на сохранение исторической памяти и воспитание активной позиции граждан.

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