Жители Химок убрали прошлогоднюю листву на субботнике

22 июня в округе прошел субботник на территории у мемориала «Защитникам Отечества». Участие в нем приняли местные жители, волонтеры, представители общественных организаций и лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Участники убрали листву, ветки и мусор, очистили дорожки и газоны. Антон Блинов отметил, что субботник у мемориала — это не просто уборка, а уважение к памяти павших героев. Такие места должны всегда выглядеть достойно и оставаться местом памяти для всех поколений.

Лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук добавил, что поддержание порядка у памятников — важная часть работы по сохранению исторической памяти и воспитанию бережного отношения к местам воинской славы.

Субботник объединил активистов разных возрастов. Общими усилиями территория вокруг мемориала преобразилась.