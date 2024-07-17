Жители Химок создали масштабный арт-проект к 85-летию города

Жители Химок объединили усилия, чтобы создать масштабный арт-объект к юбилею города. Участие в активности приняли местные деятели культуры, неравнодушные граждане и гости. Вместе они нарисовали большой коллаж, иллюстрирующий собирательный образ округа.

Среди приглашенных гостей были муниципальные депутаты, представители творческих объединений и образовательных учреждений, а также почетные жители Химок.

«Город внес свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне, в Битве за Москву. В послевоенные годы Химки стали одним из центров развития космической отрасли. Здесь были созданы технологии, позволившие нашей стране выйти в космос. Я хочу пожелать нашему городу процветания, а главное — еще больше талантливых, деятельных и неравнодушных жителей», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Эскиз картины-коллажа подготовила местная художница Полина Буторина. Участники праздничной акции раскрасили холст и внесли свои штрихи.

Полина Буторина известна жителям Химок как финалистка всероссийского художественного конкурса «Russcoart Москва 2024» и участница многочисленных выставок. Ее работы регулярно выставляются в местной картинной галерее.

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