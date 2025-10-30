Жители Химок смогут принять участие в конкурсе «Лучший по профессии» в сфере туризма

Ежегодный конкурс «Лучший по профессии» начался в Подмосковье. Сотрудники туристической индустрии городского округа Химки — экскурсоводы, повара, официанты, работники гостиниц и другие специалисты смогут принять в нем участие.

Оценивать конкурсантов будут в пяти номинациях: лучший работник службы приема и размещения в гостиницах, лучшие повар и официант для сферы гостинично-ресторанного сервиса, а также лучший специалист по эксплуатации номерного фонда — горничная, лучший экскурсовод или гид.

Профессиональное состязание включает несколько этапов. Первым станет онлайн-отбор, после которого успешные участники перейдут к очной полуфинальной стадии. Финальные соревнования и церемония награждения запланированы на 25 ноября. Победители в каждой номинации получат памятные статуэтки и денежные призы.

Заявки на участие принимают до 9 ноября через официальный сайт.

Конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» организуют в регионе уже более 20 лет. Его проводят для повышения престижа профессий в туризме, повышения конкурентоспособности специалистов и распространения передового опыта.