Жители Химок смогут принять участие в фестивале уличных танцев

Танцоры уличных направлений со всего Подмосковья смогут побороться за звание лучших в трех номинациях. Победителей ждут поездки на международные фестивали.

Соревнования пройдут в два этапа: 30–31 августа состоятся отборочные батлы, а 14 сентября — гала-концерт с участием финалистов. В состав жюри войдут чемпионы международных турниров из шести стран, включая Францию, Южную Корею и Бельгию.

Участники смогут заявиться в следующих категориях: брейкинг (начинающие с опытом до двух лет), профессиональный брейкинг (соло и дуэты), женский брейкинг и хип-хоп (дуэты).

Организаторами выступают АНО «МосОблПарк» совместно с Министерством культуры Подмосковья и Всероссийской федерацией танцевального спорта. Лучшие танцоры получат возможность представить регион на престижных международных соревнованиях в ОАЭ и Китае.

Регистрация участников открыта на официальном сайте мероприятия.