Жители Химок приняли участие в акции «Лес будущего» | 360°

Подмосковье 18 мая 2024, 15:35 Жители Химок приняли участие в акции «Лес будущего» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В городском округе Химки состоялась экологическая акция «Лес будущего». Главной площадкой стали улицы Калинина и Чапаева в Старых Химках, где вместе с местными жителями липы и каштаны высадили глава округа Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Общее количество зеленых насаждений по всему городу достигло более 1500 деревьев и 4500 кустарников, распределенных по более чем 150 локациям.Дмитрий Волошин.

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Дмитрий Волошин сообщил, что общими усилиями посадили около сорока лип и каштанов прямо в центре Старых Химок, который является одной из самых любимых зон для прогулок среди жителей.

Особым местом для посадки выбрали аллею возле городского ЗАГСа, где в статусе новоиспеченной семьи первое дерево посадили Илья и Надежда Фроловы.

В акции также участвовали депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, ветераны Великой Отечественной войны, активисты партии «Единая Россия» и волонтеры.

«Уже десять лет я принимаю участие в разных экологических акциях и считаю это важным, потому что это наше общее будущее», — поделилась депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина.

Напомним, что мероприятие прошло в рамках международной акции «Сад Памяти», инициированной президентом России Владимиром Путиным.

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