Жители Химок посетили ферму с экзотическими рыбами

В Химках прошла познавательная экскурсия на предприятие по разведению экзотических видов рыб. В мероприятии приняли участие депутат Руслан Шаипов и лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук.

Участники мероприятия узнали историю создания хозяйства и детально разобрались в работе системы замкнутого водоснабжения — технологии, которая играет ключевую роль в современном аквафермерстве. Руслан Шаипов совместно с руководством компании проанализировал основные статьи расходов, обсудил варианты сбыта продукции и меры государственной поддержки, включая доступные субсидии.

«Развитие Химок связано с разными направлениями, и каждое из них важно для жителей. Такие предприятия показывают, что современные решения помогают развивать территории, поддерживать местные инициативы и создавать новые возможности для округа», — отметил депутат.

Подобные мероприятия в Химках проводят регулярно — они рассчитаны на жителей разных возрастов и помогают лучше узнать, как устроены местные предприятия, а также познакомиться с перспективными инициативами, развивающимися в округе.