Жители Химок получили 772 знака ГТО с начала года

Лидерами по числу знаков отличия комплекса «Готов к труду и обороне» в Подмосковье еще с начала года стали жители Химок. С января они получили 733 золотых, 24 серебряных и 15 бронзовых знаков.

По информации администрации городского округа Химки, такого результата удалось достичь благодаря тому, что в округе эффективно работают детско-юношеские спортивные школы. Кроме того, жители активно участвуют в массовых мероприятиях по всероссийской программе физической подготовки.

Всего с января жители региона получили почти 10,5 тысячи знаков отличия ГТО. Все желающие могут сдать нормативы и сейчас.

В Химках их принимают в центре тестирования «Готов к труду и обороне». Он располагается в доме № 24 на улице Кирова в спортивном комплексе «Арена Химки». Подробности и запись — по телефону: 8 (495) 572–52–88.