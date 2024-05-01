Жители Химок отметили праздник Весны и Труда в парках | 360°

01 мая 2024, 19:55
Жители Химок отметили праздник Весны и Труда в парках
Летний сезон официально начался в парках Химок. Для горожан подготовили праздничные активности на территориях парков Льва Толстого и «Экоберег».
Депутат городского округа Химки Владимир Суслов отметил, что в течение всего летнего периода в парках будут проводиться разнообразные мероприятия в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Особенно популярной среди жителей является зона отдыха в парке Льва Толстого, куда в выходные дни приходят тысячи людей.
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В парке Толстого состоялась концертная программа с участием местных артистов и коллективов. В комплексе «Артишок» прошла выставка под названием «Страна и люди».
В различных уголках округа также организовали тематические мероприятия. Так, в доме культуры «Лунево» прошел фестиваль рисунка на асфальте под названием «Мир, Труд, Май», а также мастер-класс по созданию маскировочных сетей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.
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