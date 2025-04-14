Жители Химок отметили День космонавтики

Цикл тематических мероприятий ко дню космонавтики провели в Химках. Так, воспитанникам дошкольного отделения «Зоренька» лицея № 21 рассказали о возникновении праздника и его значении для жителей нашей страны.

День космонавтики в России ежегодно отмечают 12 апреля в ознаменование первого космического полета, совершенного Юрием Гагариным.

«Замечательное мероприятие! Поговорили не только о Дне космонавтики, но и об истории освоения космоса. Кроме того, в ходе встречи собравшимся разъяснили, какой вклад внесли российские и советские ученые в освоение космоса», — поделился депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Встречи провели в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках с июля прошлого года под лозунгом «Успех V единстве поколений».

«Очень важно чтить, сохранять и передавать будущим поколениям память о великих делах предков и героях нашего времени. Именно на это и направлено это общественное движение. Оно также нацелено на формирование и поддержание интереса у населения к истории родного края и Отчизны», — подчеркнул муниципальный депутат Алексей Федоров.