Жители Химок могут стать волонтерами международного музыкального конкурса

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» проведут осенью 2025 года на сцене Live Арены в Подмосковье. Жителей Химок приглашают принять участие в мероприятии в качестве волонтеров.

Среди обязанностей: аккредитация участников конкурса, работа со специалистами средств массовой информации, разрешение транспортных вопросов и организация питания. Подать заявку может каждый желающий в возрасте от 14 лет до 7 июля.

«Это уникальная возможность для нашей молодежи получить ценный опыт работы на мероприятии международного уровня, познакомиться с культурой разных стран и внести свой вклад в создание незабываемой атмосферы праздника», — сказала лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Активистам выдадут фирменную одежду, подарят сувениры и волонтерские часы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.