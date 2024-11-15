Бесплатную акцию по проверке здоровья запустили в Котельниках

Ко Всемирному дню борьбы с диабетом медицинский центр CMD при поддержке администрации Котельников проводит бесплатное обследование для всех желающих. Пройти диагностику можно до шестнадцатого ноября.

Для проверки на сахарный диабет достаточно посетить медицинский центр CMD, расположенный на улице Сосновая, дом 2, корпус 4. Перед посещением нужно зарегистрироваться на сайте CMD во вкладке «СтопДиабет», где также можно узнать подробности акции и ее условия.

Акция проходит в рамках Недели борьбы с диабетом, организованной Министерством здравоохранения России с одиннадцатого по семнадцатое ноября. Диабет — серьезное хроническое заболевание, связанное с нарушением усвоения глюкозы, которое повышает риск других болезней. Неправильный контроль уровня сахара в крови может привести к нарушениям работы сердца, почек и нервной системы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».