Жители городов Подмосковья приняли участие в патриотическом забеге

В городском округе Пушкинский, на Бульваре имени Зубова в городе Красноармейске, 1 мая в 12:00 состоялся патриотический забег. Более двухсот человек преодолели дистанцию ровно в 1945 метров.

На старт вышли не только жители Красноармейска, но и гости из Ивантеевки, Пушкино и окрестностей. В числе первых дистанцию открыли заместитель главы округа Пушкинский Елена Панькив, депутат Дмитрий Кульков, представители окружной администрации Денис Шибаев и Михаил Стокоз, а также воспитанник детской спортивной школы Красноармейска, вратарь футбольной команды Сафо Расулов.

Одной из первых финишировала Анна Чиган, хирург по профессии. Она бежала вместе с сыном-подростком Георгием. Анна выросла на рассказах о войне и старых фильмах, снятых очевидцами тех событий. Она рассказала историю своего деда, который ушел воевать в 16 лет, прибавив себе в паспорте два года. Анна убеждена, что сейчас главное — передать память о Великой Отечественной войне новым наследникам победителей.

Детей и подростков на забеге было много. Эту особенность отметила и Елена Панькив, которая тоже пробежала свои 1945 метров. На финише каждого ждали награда, горячий чай, конфеты и печенье.