Жители голосуют за свой любимый город. Воробьев рассказал о программе благоустройства

Еще в 2020 году президенту Владимиру Путину в Подмосковье продемонстрировали Центр управления регионом. С помощью этой системы жители голосуют за изменения в любимом городе, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Совета по стратегическому развитию.

«Плюс проект благоустройства, который каждый год у нас в стране происходит. Жители голосуют за свой любимый город, что хотят видеть там: парк, сквер или какое-то другое важное изменение», — отметил глава региона.

Рассматриваемая сейчас программа сбалансирована и крайне важна. Она предусматривает значительные ресурсы и инвестиции, подчеркнул Воробьев.

Еще одним важным проектом губернатор назвал развитие космической группировки. Он выразил уверенность в том, что отечественные специалисты смогут реализовать эту программу.