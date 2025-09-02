Жители Фрязина смогут привить животных в лесопарке 9 сентября

Во вторник, 9 сентября, во Фрязинском лесопарке будет работать мобильный ветеринарный пункт. Это возможность позаботиться о здоровье питомцев, не отвлекаясь от прогулок на свежем воздухе.

Специалисты территориального управления ветеринарии городского округа Щелково предложат целый комплекс услуг: от обязательной вакцинации против бешенства до чипирования и регистрации животных. Все прививки от бешенства будут проводиться бесплатно.

Для получения ветеринарных услуг необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность владельца, а также ветеринарный паспорт животного при наличии.

Мобильный пункт будет работать 9 сентября с 12:00 до 14:00 по адресу: проспект Мира, 2, Фрязинский лесопарк.

«Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы защитить своего питомца и окружающих от этого смертельно опасного вируса. Не упустите шанс обеспечить безопасность и здоровье своим любимцам!», — сообщили организаторы вакцинации.