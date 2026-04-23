Жители Егорьевска обратились к президенту за разъяснениями по лекарственному обеспечению

Во время «прямой линии» с президентом жители Егорьевска подняли вопрос о льготном лекарственном обеспечении, особенно это касалось препаратов для пациентов с сахарным диабетом второго типа.

Провизор Марина Рыженкова сообщила, что каждое обращение было рассмотрено индивидуально. На данный момент все пациенты обеспечены терапией в полном объеме. Некоторым пациентам было рекомендовано обратиться к узким специалистам для корректировки лечения.

Получить необходимые препараты можно в аптеках Мособлмедсервиса при поликлиниках №1, №2, №3, детской поликлинике или в аптеке №279 в Новом поселке. Если нужного лекарства нет в наличии, его доставят под конкретный рецепт в течение десяти дней или предложат забрать в другой аптеке.

Жители Егорьевска активно участвуют в жизни города, обращаясь с вопросами и проблемами. Всего из Егорьевска на прямую линию с президентом поступило 989 вопросов, из них 326 уже выполнено. Основные темы обращений связаны с ЖКХ, социальной и дорожной инфраструктурой.