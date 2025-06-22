Жители Дзержинского под Люберцами выберут названия корпусам гимназии №5

В городском округе Люберцы продолжается голосование по выбору названий для корпусов гимназии №5 в Дзержинском. Результаты опроса станут известны 30 июня.

Первый корпус гимназии был построен в 1989 году, а новая школа на улице Угрешская откроется 1 сентября 2025 года. Сейчас принято решение о включении нового здания в состав гимназии №5 в качестве второго корпуса, и проводится соответствующая реорганизация.

Инициатива назвать корпуса принадлежит родителям учеников. Администрация округа Люберцы организовала голосование, в котором жители Дзержинского могут выбрать название для первого корпуса на улице Томилинская, 9 и для нового здания на улице Угрешская. Варианты включают четыре предложенных имени, возможность оставить корпуса без названий или предложить собственные варианты в комментариях.

Голосование проходит в Telegram-канале главы городского округа Владимира Волкова. На данный момент лидируют названия «Интеллект» для первого корпуса (263 голоса) и «Успех» для нового корпуса (609 голосов).