Жители Дворникова, Знаменки и Марьинки под Воскресенском отметили День деревни

В прошедшие выходные жители Дворникова, Знаменки и Марьинки с размахом отметили дни своих деревень. Праздничные мероприятия объединили местных жителей и гостей, создав атмосферу радости и единства.

Настоятель воскресенского храма Георгия Победоносца отец Николай и староста деревень Знаменка и Марьинка Андрей Краснов поздравили всех собравшихся с этим значимым событием. Их теплые слова задали тон всему празднику, подчеркнув важность сохранения традиций и сплоченности в сельских общинах.

На сцене звучали музыкальные номера в исполнении артистов Дома культуры рабочего поселка имени Цюрупы МУ «ВКМЦК и Т „Истоки“». Их выступления принесли настоящее удовольствие зрителям и стали ярким украшением дня. Для самых маленьких жителей была организована насыщенная игровая программа с множеством интересных развлечений, которые вызвали неподдельный восторг у детей.

Особое внимание было уделено чествованию местных жителей, внесших значительный вклад в развитие и процветание своих деревень. Их труд и преданность были отмечены благодарственными словами и аплодисментами односельчан.

Праздник завершился угощением ароматным чаем и сладостями, которые добавили еще больше тепла и уюта в этот замечательный день.

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