Жители Дубны выберут общественные пространства для благоустройства в 2026 году

Жители Дубны продолжают голосовать за объекты, которые планируется благоустроить в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году выбор стоит между территорией у домов № 43 и № 45 на проспекте Боголюбова на Большой Волге и парком Авиастроителей в Левобережье.

Многие жители считают, что благоустройство парка Авиастроителей станет отличным дополнением к уже обновленной улице Центральной, расположенной рядом. По мнению голосующих, левый берег Дубны нуждается в большем внимании и развитии общественных пространств.

«Голосование показывает, что жители неравнодушны к своему округу, что они хотят видеть больше благоустроенных площадок. Каждый голос в поддержку той или иной территории — это показатель для власти, на что мы должны обратить внимание в своей работе», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Проголосовать за понравившуюся территорию можно до 12 июня.