Жители Дубны провели уборку особой экономической зоны

Праздник труда на особой экономической зоне «Дубна» стартовал с осмотра автопарка. Активные жители смогли увидеть электротехническую лабораторию, бригадные автомобили и другую технику. Субботник собрал порядка 400 дубненцов.
В преддверии 80-летия Победы в ВОВ на проспекте Науки посадили 35 молодых лип. Кроме того, участники побелили более 500 деревьев, привели в порядок общественные территории и дворы.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО рассказали, что на мероприятии также наградили 47 сотрудников управляющей организации за плодотворную работу.
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