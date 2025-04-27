Жители Дубны провели уборку особой экономической зоны

Праздник труда на особой экономической зоне «Дубна» стартовал с осмотра автопарка. Активные жители смогли увидеть электротехническую лабораторию, бригадные автомобили и другую технику. Субботник собрал порядка 400 дубненцов.

В преддверии 80-летия Победы в ВОВ на проспекте Науки посадили 35 молодых лип. Кроме того, участники побелили более 500 деревьев, привели в порядок общественные территории и дворы.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО рассказали, что на мероприятии также наградили 47 сотрудников управляющей организации за плодотворную работу.