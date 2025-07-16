Жители Дубны подготовили несколько сотен костюмов для карнавала на День города

В Дубне готовятся к карнавалу, посвященному дню рождения города: дети и взрослые уже создали множество костюмов. В праздничном шествии можно будет увидеть персонажей мультфильмов, цветы и деревья, космонавтов и мифических существ.

Воспитанники Центра дополнительного образования «Дружба» примут участие целой группой, подготовив несколько образов под названием «Цветочная поляна». Ребята вместе с педагогами с энтузиазмом изготавливают украшения из ткани, бумаги и картона, изображающие цветы, деревья и другие растения. Работа получается простой, быстрой и очень яркой.

«Большое спасибо команде главы за такие красочные праздники. Мы с радостью и в красивых костюмах выйдем на карнавал», — поделилась педагог Центра «Дружба» Марина Куфтина.