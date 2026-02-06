Жители Дмитрова объединились, чтобы помочь городу в снегопады

В Дмитрове активные граждане не остаются в стороне и помогают коммунальным службам в уборке снега. Члены сообщества «Добрые люди» очистили двор у дома №1 на Сиреневой улице, убрав снег вокруг автомобилей.

По словам участника сообщества Егора, в первую очередь они расчистили путь для машины местной пенсионерки. О помощи никто не просил, но один из «добрых людей» живет в ее доме и подсказал, где нужна помощь.

Сообщество «Добрые люди» существует чуть меньше года. Его участники устраивают праздники для пожилых жителей Дмитрова, покупают продукты многодетным семьям, проводят субботники и экологические акции. Они делают это бесплатно, в свободное от работы время.

Особенность сообщества — его члены одеты в красную спецформу и маски. Они не хотят, чтобы их работу воспринимали как самопиар. Поэтому не показывают лица и не говорят своих имен. Для всех они просто «добрые люди», готовые помогать другим горожанам.

Во время снежного циклона они каждый вечер собираются вместе и безвозмездно помогают коммунальным службам.